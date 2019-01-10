I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 19enne Biagio DI GRAZIA del posto, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata al...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 19enne Biagio DI GRAZIA del posto, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

MOTTA SANT'ANASTASIA: Pusher in manette

La pattuglia, durante il controllo del territorio, ha riconosciuto e fermato in via Tiziano il giovane pusher che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana.Estendendo le operazione all’abitazione del reo, i militari hanno altresì rinvenuto e sequestrato 30 bustine di plastica e 1 bilancino elettronico di precisione, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in commercio.