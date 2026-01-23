Motta Sant’Anastasia, scontro tra moto e auto in viale della Regione: centauro in codice giallo

Motta Sant’Anastasia – Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 23 gennaio, intorno alle ore 20, in viale della Regione, a Motta Sant’Anastasia.Per cause ancora in fase di accertamento, una mo...

Motta Sant’Anastasia – Incidente stradale nella serata di oggi, giovedì 23 gennaio, intorno alle ore 20, in viale della Regione, a Motta Sant’Anastasia.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’autovettura sono rimaste coinvolte in un violento impatto. A seguito dello scontro, il mezzo a due ruote è finito sull’asfalto, mentre l’auto si è arrestata a margine della carreggiata.

Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato all’ospedale San Marco di Catania in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico nella zona.

