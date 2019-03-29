MOTTA SANT'ANASTASIA: TANTA PAURA PER SCOOTER IN FIAMME DURANTE LA MARCIA
Tantissima paura, ma scooter completamente in fumo, il conducente alla guida è riuscito a fermarsi e scendere velocemente dal ciclomotore.
A prendere per primo fuoco è stato il carburante uscito dal motore, andando a finire sulla marmitta rovente.
Accortosi delle fiamme, all'altezza via Napoli a Motta Sant'Anastasia, il conducente ha interrotto la propria corsa, facendo in tempo a scendere dallo scooter ed evitare il peggio
Il rogo si è sprigionato, questa sera verso le ore 19.30, sul posto intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò che hanno provveduto ad estinguere l'incendio; tanta paura ma nessun danno fisico per il conducente.