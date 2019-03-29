MOTTA SANT'ANASTASIA: TANTA PAURA PER SCOOTER IN FIAMME DURANTE LA MARCIA

Tantissima paura, ma scooter completamente in fumo, il conducente alla guida è riuscito a fermarsi e scendere velocemente dal ciclomotore.A prendere per primo fuoco è stato il carburante uscito dal mo...

A cura di Redazione 29 marzo 2019 21:28

Condividi