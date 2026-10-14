Motta Sant’Anastasia, violento scontro tra due auto sulla Policara: un ferito in ospedale

Incidente questa mattina intorno alle 9:15. Coinvolte una Mercedes e una Honda Civic. Intervengono Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale.

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 9:15, sulla strada Policara, nel territorio di Motta Sant’Anastasia. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes, condotta da un uomo di 58 anni, e una Honda Civic, guidata da una donna americana di 26 anni.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sulla carreggiata sono finiti numerosi detriti e pezzi di carrozzeria, sparsi per diverse decine di metri. A causa del forte urto si è anche staccata una ruota, finita a distanza dal punto dell’impatto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture e ad estrarre le persone rimaste all’interno, oltre al personale del 118.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Mercedes, il 58enne, rimasto ferito e trasportato all’ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti e cure. La 26enne americana alla guida della Honda Civic è rimasta invece illesa, anche se sotto shock per quanto accaduto.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Motta Sant’Anastasia. Sul luogo dell’incidente era presente anche la polizia americana, considerato il coinvolgimento di una persona in servizio nell’area della vicina base militare.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo la strada Policara, con traffico a rilento durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.