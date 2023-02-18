Movida a Bergamo, cosa fare la notteNon c’è dubbio che Bergamo sia una delle città più affascinanti di tutto il nord Italia. In tanti la conoscono esclusivamente per via della presenza, nelle vicinanz...

Movida a Bergamo, cosa fare la notte

Non c’è dubbio che Bergamo sia una delle città più affascinanti di tutto il nord Italia. In tanti la conoscono esclusivamente per via della presenza, nelle vicinanze, dell’aeroporto di Orio al Serio, da cui partono ogni giorno tantissimi voli sia verso altre città italiane che verso l’estero e le principali capitali in Europa.

Può capitare di dover fare tappa a Bergamo, quindi, ma anche molto semplicemente di organizzare qualche giorno di vacanza per andare alla scoperta della città orobica. Ed è chiaro che, oltre agli itinerari culturali e paesaggistici, ci si chiede cosa poter fare di sera per divertirsi in compagnia dei propri amici. Le soluzioni sono le più variegate, visto che si va dai servizi escort Bergamo fino alle discoteche più amate dai giovani, passando per pub, ristoranti e tanti locali che meritano una visita.

Non solo nella Città Bassa, ma anche presso la Città Alta, a Bergamo non mancano le occasioni per potersi divertire e passare una serata eccezionale. Da notare come ci siano numerose enoteche e birrerie, che si alternano in modo sapiente a diversi lounge bar. Aperitivi, cene e post-cene: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le zone legate alla movida

La movida bergamasca è strutturata all’insegna di proposte frizzanti e che fanno della dinamicità il loro punto di forza. Spesso e volentieri la serata parte da un wine bar, piuttosto che da uno dei tanti bar e ristoranti che si trovano in zona. Come si può facilmente intuire, però, ci sono poi tante occasioni per poter divertire fino a notte fonda, data la presenza di svariate discoteche in centro, ma che sono dislocate in provincia.

Cosa fare nella Città Bassa

È chiaro che il primo approccio con Bergamo è quello che si ha con la Città Bassa. Qui non mancano diverse attrazioni turistiche e culturali e alla sera ci si può godere un’ottima e piacevole passeggiata vicino a Porta Nuova. Le enoteche eleganti non mancano, senza dimenticare delle ottime birrerie dove si possono gustare bevande e anche qualche stuzzichino tipico della zona. Se invece puntate direttamente al post-serata, allora la cosa migliore da fare è quella di recarsi al Cubo Cafè. Si tratta di un ambiente collocato in zona Campagnola, dove si possono gustare degli ottimi cocktail e aperitivi, con serate a tema organizzate con tanto di dj set.

Cosa fare nella Città Alta

Per poter raggiungere la Città Alta avete due opzioni: proseguire a piedi oppure prendere la funicolare, che vi permetterà di arrivare in men che non si dica nel cuore più antico della città. Qui non mancano movimento e vita, senza dimenticare come ci siano vari punti da cui si può ammirare un panorama unico, magari in dolce compagnia.

Le discoteche

In provincia di Bergamo la movida è rinomata, anche per via della presenza di un gran numero di discoteche, che sono famose in tutto il Nord Italia. In Città, ad esempio, c’è la discoteca “La Chiave Disco bar & Live music”. Si tratta di un locale collocato in pieno centro e che spesso organizza anche degli interessanti concerti di musica jazz dal vivo. Qui si può cenare fino a tarda ora, con gli spuntini che vengono preparati addirittura fino alle cinque del mattino.

Il Bobadilla, che in tanti sono soliti chiamare solamente “Boba”, è una tra le discoteche più apprezzate di tutta la provincia. Presente sulla scena da ben più di 40 anni, è diventata fin da subito un vero e proprio punto di riferimento per il pubblico: l’ideale per una serata all’insegna della musica dance, strizzando un occhio allo stile e all’eleganza. Il Bolgia, invece, è una discoteca perfetta per chi ha la passione per la musica elettronica: durante l’anno si alternano decine e decine di deejay internazionali.