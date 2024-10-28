MOVIDA SICURA A CATANIA: 164 PERSONE IDENTIFICATE E 69 VEICOLI CONTROLLATI NEL FINE SETTIMANA

Anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati gli ormai tradizionali controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Inter...

Anche nell’ultimo fine settimana sono stati effettuati gli ormai tradizionali controlli interforze previsti con ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle Forze di polizia.

È stata pianificata una capillare attività di vigilanza sul territorio, come condiviso durante il tavolo tecnico tenutosi in Questura con tutte le forze di polizia, con l’obiettivo di assicurare maggiore attenzione alle zone della città particolarmente frequentate in questo periodo.

Nel dettaglio, gli agenti della Questura, coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, con il supporto operativo della Polizia Scientifica, di unità di rinforzo del Reparto Mobile, della Guardia di Finanza e coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno assicurato un pattugliamento, fisso e dinamico, nella zona del centro storico (piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Federico di Svevia).

In piazza Bellini e dintorni, gli equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono stati dislocati in modo da vigilare sulle condotte degli avventori, come pure per prevenire e contrastare situazioni di spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani.

Inoltre, la presenza delle Forze di Polizia nell’intera area ha evitato il fenomeno della sosta selvaggia e l’accesso nella zona pedonale di motocicli, a discapito della quiete di residenti e di avventori, scongiurando anche rischi per l’incolumità dei pedoni e assicurando così un costante pattugliamento nel corso della sera e della notte.

Diverse le persone sottoposte a controllo, nonché i motocicli e i veicoli fermati e controllati. Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate 164 persone, di cui 21 con precedenti, e sono stati sottoposti a controllo 69 veicoli, tra auto e motocicli.

Quest’intensa azione di controllo ha permesso di sanzionare alcuni automobilisti e motociclisti indisciplinati, elevando, congiuntamente alla Polizia Locale, diversi verbali per violazioni al Codice della Strada. A queste violazioni si è anche aggiunto il controllo ad un parcheggiatore abusivo che, è stato sorpreso ad esercitare l’attività senza autorizzazione; si tratta di un 28enne catanese trovato nei pressi di piazza Bellini sanzionato poiché intento a dare indicazioni inequivocabili agli automobilisti.

L’azione dei Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, si è svolta nel corso della sera a Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Nello specifico, sono state controllate 45 persone e 28 veicoli.

Nell’ambito dei controlli volti a garantire il rispetto delle norme del CDS, sono state denunciati 2 soggetti, nonché comminate sanzioni a diversi conducenti di auto e scooter, ponendo soprattutto l’attenzione su quelle irresponsabili condotte di guida che posso mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.

In particolare, è stato deferito a piede libero – ex art. 7 co. 15 CDS – un parcheggiatore abusivo catanese di 35 anni, sorpreso nella zona della movida di Largo Rosolino Pilo, mentre era impegnato ad organizzare, muovendosi in fretta e furia tra un mezzo e l’altro, la sosta di automobili, minicar, moto e scooter. Nell’occasione, è stato recuperato il denaro raccolto dai conducenti durante la serata, circa 20,00 € in monetine.

Deferito anche a piede libero – ex art. 116 co. 15 CDS – per “reiterata guida senza aver conseguito la patente di guida” un 29enne di Catania, sorpreso in pieno centro storico, per la seconda volta a distanza di un anno, a guidare un’utilitaria della Fiat senza aver mai conseguito il necessario titolo di guida;

Sono state elevate 19 contestazioni per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 8000 euro, soprattutto per guida senza patente, mancata assicurazione e revisione del veicolo, guida col cellulare e senza casco, divieto di sosta e sosta sulle strisce pedonali. Poste sotto fermo amministrativo 3 utilitarie, trovate senza copertura assicurativa.

Tali attività hanno garantito, attraverso la capillare presenza dei posti di controllo dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei numerosi turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che frequentano la zona di largo Rosolino Pilo, ove sono presenti numerose attività ricreative, impedendo tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto;

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool, sono stati organizzati una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile; all’esito dei controlli, che hanno interessato 8 conducenti, nessuna persona è stata trovata al volante o alla guida del proprio mezzo a due ruote in stato di ebbrezza.

Infine, sono state effettuate perquisizioni personali da parte delle pattuglie a piedi, finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di 4 giovani catanesi, fruitori della movida in Largo Rosolino Pilo – nessuna irregolarità riscontrata.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.