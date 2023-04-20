MUCCHE SULLA CT-SR SI SCONTRANO CON TRE AUTO, QUATTRO FERITI

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale provocato dalla presenza di due mucche sull'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza dello svincolo di Priolo Gargallo.Lo scontro tra tre a...

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale provocato dalla presenza di due mucche sull'autostrada Siracusa-Catania, all'altezza dello svincolo di Priolo Gargallo.

Lo scontro tra tre auto e i due bovini è avvenuto ieri sera, ma la notizia si è appresa oggi.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, che ha effettuato i rilievi, le due mucche, per cause da accertare, sono entrate in autostrada e poco dopo sono state colpite da due Volkswagen Passat e da una Ford Mustang.

Quattro i feriti, che erano su due delle tre vetture coinvolte: un 63enne e un 61enne, giudicati guaribili, rispettivamente, in 15 e cinque giorni; un 79enne e 67enne, che hanno avuto prognosi tra i tre e i sette giorni. I due animali sono deceduti. Illesi gli occupanti della Ford. Gli agenti stanno cercando il proprietario dei due bovini.

(ANSA).