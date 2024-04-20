MULTA DI 180 EURO AI DEPUTATI ASSENTI DURANTE LE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA SICILIANA
I deputati regionali assenti durante le votazioni all'Assemblea siciliana dovranno pagare 180 euro di sanzione, i soldi saranno trattenuti dalle indennità ogni fine del mese.
Sempre 180 euro saranno detratti ai componenti delle commissioni parlamentari assenti al momento di votare, in questo caso è stato previsto un tetto massimo mensile pari a 540 euro.
La stretta anti-assenteisti, apprende l'ANSA, è stata deliberata, all'unanimità, dal Consiglio di Presidenza. Il nuovo meccanismo scatterà dal primo maggio, a proporre la data simbolica è stato il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.