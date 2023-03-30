MUORE A 27 ANNI DOPO AVER PARTORITO UNA BIMBA A PALERMO
Una ventisettenne di Monreale, Federica Tarallo, è morta dopo avere dato alla luce una bimba nell'ospedale Ingrassia di Palermo, dal quale era stata trasferita a Villa Sofia, dov'è deceduta.
Giovedì scorso, al settimo mese di gravidanza, aveva partorito la piccola Rebecca.
Le conseguenze del parto avevano reso necessario il trasferimento all'ospedale Villa Sofia, dove venerdì scorso, il giorno dopo il ricovero, era stata dichiarata la morte cerebrale.
Federica Tarallo lascia il marito, militare dell'Esercito, e la piccola Rebecca.