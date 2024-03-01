MUORE A 27 ENNI DOPO 3 GIORNI IN OSPEDALE IN SEGUITO A UN INCIDENTE SULLA CATANIA SIRACUSA, L’ULTIMO GESTO D’AMORE DI LEONARDO DONATI GLI ORGANI

Non ce l’ha fatta Leonardo Carpita, 27 anni, catanese, morto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto la notte del 25 febbraio scorso lungo l’autostrada Siracusa-Catania. Leonardo era...

Non ce l’ha fatta Leonardo Carpita, 27 anni, catanese, morto in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto la notte del 25 febbraio scorso lungo l’autostrada Siracusa-Catania. Leonardo era a bordo della sua auto in compagnia della sua ragazza quando, per cause ancora da accertare, all’altezza dell’ultima galleria sul viadotto, è stato travolto da un violento impatto con una o forse due autovetture. Lei è rimasta gravemente ferita.

Per lui, invece, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati in seguito all’impatto. Dichiarata la morte cerebrale del giovane, rimasto in agonia per tre giorni all’ospedale San Marco, la famiglia ha dato il consenso per la donazione di sette organi.

Daranno una nuova vita a chi è in attesa di trapianto. Per far luce sulla dinamica del sinistro è stata aperta un’inchiesta condotte dal Pm titolare delle indagini, Emanuele Ferdinando Vadalà e dalla polizia stradale di Lentini.

Sconvolti parenti e amici del ragazzo. In queste ore tanti i messaggi d’addio sulla pagina Facebook di Leonardo: “Purtroppo il nostro Leo non ce l’ha fatta, però da eroe ha donato sette organi. Leo vive ancora”.

E poi: “Strappato da questa vita troppo presto ed è assurdo al solo pensiero che un ragazzo di 27anni con tanti sogni nel cassetto debba morire così – scrive una cugina – Ma in questa tragedia sei un piccolo grande eroe perché hai salvato con la tua donazione chissà quante giovani anime belle come te. Buon viaggio carissimo Leonardo”.

Nell’incidente del 25 febbraio avvenuto durante i giorni di maltempo che si erano abbattuti in Sicilia, 5 persone erano rimaste ferite, tutte trasportate in ospedale. L’unico grave era Leonardo Carpita, mentre le altre 4 persone hanno rimediato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Le cause dell’impatto sono comunque al vaglio della polizia stradale della sezione di Lentini. A scontrarsi furono una Fiat Panda, una Peugeot 208, una Bmw, ed una Saab.