MUORE CAMPISANO ROSA, MADRE DEL PRIMO CITTADINO PATERNESE
Lutto a Paternò per la morte di Campisano Rosa , mamma del sindaco Nino Naso. La donna si è spenta all’età di 90 anni.
Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze, scrive sulla propria pagina social Nunzio Uccellatore collaboratore del sindaco Naso, "alla famiglia Naso, a Nino, a Gigi ed alle loro sorelle. Ieri non appena finita la meravigliosa tappa del Giro D'Italia, la telefonata di un improvviso malore, in nottata la dipartita. R.I.P. donna e mamma esemplare".
Tanti i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo politico, da quello delle associazioni, ma anche da semplici cittadini.
I funerali si terranno domani, 12 maggio 2022 alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Barbara.
Al sindaco Naso e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di 95047.it