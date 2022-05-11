95047

MUORE CAMPISANO ROSA, MADRE DEL PRIMO CITTADINO PATERNESE

11 maggio 2022 10:03
News
­Lutto a Paternò per la morte di Campisano Rosa  , mamma del sindaco Nino Naso. La donna si è spenta  all’età di 90 anni.

Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze, scrive sulla propria pagina social Nunzio Uccellatore collaboratore del sindaco Naso, "alla famiglia Naso, a Nino, a Gigi ed alle loro sorelle. Ieri non appena finita la meravigliosa tappa del Giro D'Italia, la telefonata di un improvviso malore, in nottata la dipartita. R.I.P. donna e mamma esemplare".

Tanti i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo politico, da quello delle associazioni, ma anche da semplici cittadini.

I funerali si terranno domani,  12 maggio 2022  alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Barbara.

Al sindaco Naso e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di 95047.it

