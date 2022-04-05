MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE IL SICILIANO ANGELO MAROTTA, IL BALLERINO FINALISTA DI “TU SI QUE VALES”
Angelo Marotta, 63 anni, conosciuto dal grande pubblico della tv, è morto in un incidente stradale in via Garibaldi, a Vittoria, nel Ragusano.
Aveva acquisito una certa notorietà dopo che lo scorso 30 ottobre si era esibito nella celebre trasmissione di canale 5 “Tu si que vales”, con un numero di danza e acrobazie. La sua auto è finita contro un’altra vettura parcheggiata.
Non si esclude che l’incidente possa essere dovuto a un malore.
I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipale che sta verificando le modalità dell’accaduto.