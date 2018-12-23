MUORE PER LE ESALAZIONI DELLA STUFA L'ATTORE GIOVANNI MARTORANA, AVEVA PARTECIPATO AL FILM "LA MATASSA"

Giovanni Martorana trovato, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni di...

Giovanni Martorana trovato, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto due giorni fa a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l'uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Martorana era conosciuto con il soprannome "U Saracinu".

Attore di teatro, aveva lavorato per il cinema prendendo parte come figurante in "Malèna" e "Baaria", di Giuseppe Tornatore, "La meglio gioventù" e i Cento passi" di Marco Tullio Giordana, "La matassa" con Ficarra e Picone. Martorana aveva trovato spazio in alcune fiction, compresa "L'onore e il rispetto", con Ben Gazzara, Ángela Molina e Vincent Spano.

Nel 2010 aveva recitato nella serie televisiva "Squadra antimafia - Palermo oggi", e due anni prima nel film tv "L'ultimo padrino", con la regia di Marco Risi (2008).