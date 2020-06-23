95047

MUSICA A PALLA A BIANCAVILLA, MULTATI PER DISTURBO DELLA QUIETA PUBBLICA

Lo scorso fine settimana, agenti in borghese della Polizia municipale hanno fermato e segnalato diversi automobilisti che attraverso gli altoparlanti delle proprie auto arrecavano disturbo alla quiete...

A cura di Redazione Redazione
23 giugno 2020 11:29
Si è trattato di una azione predisposta nel corso delle ore serali per reprimere il malcostume dello stereo “a palla” a danno della quiete pubblica. I verbali comminati (oltre venti) vengono notificati proprio in queste ore.

