MUSICA A PALLA A BIANCAVILLA, MULTATI PER DISTURBO DELLA QUIETA PUBBLICA
A cura di Redazione
23 giugno 2020 11:29
Lo scorso fine settimana, agenti in borghese della Polizia municipale hanno fermato e segnalato diversi automobilisti che attraverso gli altoparlanti delle proprie auto arrecavano disturbo alla quiete pubblica.
Si è trattato di una azione predisposta nel corso delle ore serali per reprimere il malcostume dello stereo “a palla” a danno della quiete pubblica. I verbali comminati (oltre venti) vengono notificati proprio in queste ore.