MUSICA: DICEMBRE A CATANIA CON CARMEN CONSOLI E MARIO VENUTI

Si riparte: Carmen ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così conferma il tour teatrale di “Volevo fare la rockstar”, l’album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor. Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza” torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa. Il teatro è lo spazio prediletto dell’artista catanese, il luogo per eccellenza del dialogo, ed è con un tour teatrale che Carmen torna. Il concerto stesso avrà una struttura prettamente teatrale, suddiviso in 3 atti ed introdotto da un Prologo: un momento per ritrovare la magia del contatto diretto con lo spettatore. Il primo atto è “Il sogno”, interamente dedicato a “Volevo fare la rockstar”, l’album di inediti appena pubblicato da Narciso Rec / Polidori-Universal (24 settembre), un disco poetico e a tratti onirico che racconta i desideri, le speranze e le paure di un vissuto personale e collettivo. Quella sul palco è una narrazione intima, suonata in punta di plettro, con le installazioni video curate da Donatella Finocchiaro che ritraggono una Sicilia inedita, mentre l’impianto scenico disegnato da Imaginarium tesse un’unica tela di immagini e note. Il secondo atto, “Gli anni mediamente isterici”, ha un andamento molto più elettrico, un mood rock con il repertorio più graffiante, grintoso e persino aspro dell’artista. L’ultimo atto è una dichiarazione d’amore per il pubblico e per questo felice lavoro: si intitola “L’amicizia” e comprende le canzoni che negli anni, partite dalla scena verso gli spalti, sono tornate al palco arricchite di un ascolto e di un’attenzione unici. La tournée è prodotta e organizzata da Francesco Barbaro per OTR live, le date siciliane sono organizzate in collaborazione con Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Ultimi biglietti disponibili on line e punti vendita dei circuiti abituali.

Mario Venuti torna in concerto con Tropitalia Tour, toccando i teatri più prestigiosi e i jazz club d’Italia. Si esibirà in Sicilia: il 4 dicembre al Teatro Massimo Bellini di Catania e il 5 dicembre al Teatro Santa Cecilia di Palermo, i biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno Così Venuti commenta il nuovo tour: “Questa estate ho avuto il privilegio di incontrare il mio pubblico, ritrovandoci ed emozionandoci. Insieme a una band eccezionale di cui fa parte il mio produttore artistico Tony Canto alla chitarra, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Neilton Dos Santos alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori, ho riletto in chiave tropicalista le canzoni del mio repertorio e raccontato il nuovo disco, Tropitalia. Ora non vedo l’ora di tornare a suonare. Ci vediamo al tour invernale!” In attesa di scoprire il quarto singolo estratto dall’album Tropitalia, in uscita il prossimo 30 novembre, come ha anticipato lo stesso artista sui social.