MUSICA: LA “RIVINCITA” DI DINASTIA CON IL NUOVO ALBUM

«Se parli con la musica ti credono di più». E’ il messaggio lanciato da Maurizio Musumeci, rapper e compositore paternese, insieme ad Antonino Mirenda e Lorenzo Accetta, in arte “Dinastia & Gli Ultimi”.

Una band che ha composto un album, messo gratuitamente a disposizione di chiunque lo voglia scaricare dalle tante piattaforme digitali. Una vita dedicata alla musica, con la voglia di emergere e uscire dal sistema.

Un progetto riuscito in parte, con i primi successi giunti con i brani “Claudia” e soprattutto “Chi gliel’ha fatto fare”, che parla dell’assassinio del giudice Paolo Borsellino, visto con gli occhi di un bambino, figlio di un agente di scorta del magistrato. Un brano che ha fatto il giro d’Italia, con la band chiamata ad esibirsi in tantissimi teatri e scuole, un percorso che ha fatto conoscere lo slogan della band “c o m b a t t i amo la mafia con le rime”.

Un percorso che li ha portati per ben due volte alle selezioni di Sanremo, anche se non hanno ancora avuto la possibilità di calcare il palco dell’Ariston. Ora quest’ultimo album, dal titolo “La Rivincita”: «Questo album rappresenta l’inizio di un percorso insieme per noi.

E’ la nostra “rivincita” – dice Dinastia – a chi diceva che è impossibile concludere qualcosa al sud da soli. Abbiamo vinto premi e girato per le scuole d’Italia grazie alle nostre canzoni… adesso aspettiamo di sapere che ne pensano tutti».

Dinastia non dimentica nemmeno Falcone e altri uomini che hanno combattuto la mafia, citati spesso nelle sue canzoni. Ma anche come compositore è riuscito ad emergere, scrivendo, con altri, “Parole in Circolo” portata al successo da Marco Mengoni.

Ora questo regalo a tutti i fans, nel segno della lotta contro la mafia, e contro gli stereotipi, con un messaggio lanciato musicalmente da “Dinastia e Gli Ultimi”.

LUIGI SAITTA Fonte “La Sicilia” del 05-02-2018

IL CODICE PER SCARICARE L’ALBUM SUL TELEFONO