Musumeci: "La Sicilia non è in emergenza ma dobbiamo evitare di arrivarci"

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, è intervenuto in serata per il fare il punto della situazione sul contenimento del Covid nell’Isola alla luce del nuovo Dpcm.

“Non siamo in una condizione di emergenza – ha detto Musumeci – ma dobbiamo evitare di arrivarci. In Sicilia già nel mese di luglio raccomandavamo di portare le mascherine perché eravamo consapevoli che se si fosse abbassata la tensione sarebbe peggiorata la situazione. I numeri sono noti a tutti, è un dato che cresce giorno dopo giorno. Alcune regioni come la Campania sono in difficoltà, così come la Lombardi dove ci sono numeri preoccupanti”.

“Sappiamo che nei prossimi mesi la situazione non andrà a migliorare, visto che in inverno il virus tende a diffondersi di più. Non vogliamo litigare con il governo centrale, ma alcuni provvedimenti come quello sui limiti per le cerimonie sono stati particolarmente penalizzanti. Protestano le partite Iva, gli agricoltori, gli artigiani”.

“Abbiamo individuato una strategia, che è quella di andare alla ricerca del positivo e isolarlo. Per questo servono uno screening costante, tamponi e una forte presenza sul territorio. Abbiamo reclutato un esercito di medici per riuscire nel nostro intento”.

“Nelle prossime ore pubblicheremo un bando anche per reclutare tecnici e assistenti sanitari. Siamo in guerra, non si può pensare di condurre una vita normale. Dobbiamo uscirne col minor danno possibile. Non mi stancherò mai di chiedere un sacrificio in più alla nostra comunità. Ci aspetta un inverno lungo”.