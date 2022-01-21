MUSUMECI: «LA SICILIA SI AVVICINA ALLA ZONA ARANCIONE".
“Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore“. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, contattato dall’ANSA, sulla prossima decisione del ministro della Salute.
COSA CAMBIA IN ZONA ARANCIONE
Per queste quattro regioni, dunque, si torna ad una serie di limitazioni che non si vedevano ormai da mesi, ma che colpiranno la popolazione in modo selettivo.
Il Green Pass sarà lo strumento utile a definire il nuovo status quo che avrà luogo a partire da lunedì 24, con l'esibizione del QR Code che diventa un elemento essenziale per poter accedere a molte attività – soprattutto nel tempo libero.
Il passaggio a nuovo colore sarà elemento sostanzialmente indifferente per tutti coloro i quali sono in possesso di Green Pass rafforzato (per triplice vaccinazione o per avvenuta guarigione), mentre per chi non ne è in possesso scatteranno limitazioni aggiuntive rispetto alla situazione attuale:
- impossibilità di uscire dal comune di residenza, se non per motivi di stringente necessità
- impossibilità di accesso ai centri commerciali in festivi e prefestivi
- impossibilità di accesso ai corsi di formazione in presenza
- impossibilità di praticare sport di contatto (es. calcio) o accedere ad impianti sciistici di risalita
Le regole in zona arancione sono elencate nel quadro aggiornato messo a disposizione dal Governo in