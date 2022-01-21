MUSUMECI: «LA SICILIA SI AVVICINA ALLA ZONA ARANCIONE".

“Ci stiamo avvicinando verso la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore“. Così i...

A cura di Redazione 21 gennaio 2022 15:55

Condividi