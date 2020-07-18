NANTES, BRUCIA CATTEDRALE GOTICA DI SAINT PIERRE: «VIOLENTO INCENDIO» - FOTO E VIDEO

Nuovo grande incendio in una cattedrale in Francia.Le fiamme sono divampate nella storica cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, nel nord-ovest del Paese."Il fuoco non è sotto controllo ed è in co...

Le fiamme sono divampate nella storica cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes, nel nord-ovest del Paese.

"Il fuoco non è sotto controllo ed è in corso di sviluppo. E' un incendio importante", afferma un comunicato dei vigili del fuoco.

Je ne pensais pas revoir cette image de la #Cathedrale de #Nantes en flamme.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HrrvFd6Ufo — Laurent Fournel (@FourneLaurent) July 18, 2020

In #Nantes brennt die Kathedrale. Das Bauwerk zählt zu den besten Werken der Spätgotik und hat mit mehr als 38 Metern eines der höchsten Gewölbe in Frankreich. pic.twitter.com/45K3sCxCmE — Dennis Deuermeier (@ddeuer) July 18, 2020