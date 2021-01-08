95047

Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare, evacuato Covid center

08 gennaio 2021 12:06
Esplosione nella notte nel parcheggio dell'Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli. Il Covid Residence è stato evacuato. Una enorme voragine si è aperta nel parcheggio interno dell'ospedale. Un buco di 50 metri per 50 e profondo almeno 15 metri, in cui sono finite delle auto. Non ci sarebbero vittime o feriti. Sul posto i vigili del fuoco.

Al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare.
È quanto informa una nota dell'Asl Napoli 1. In tutto l'Ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica.

