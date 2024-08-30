NAPOLI, FORTE SCOSSA AI CAMPI FLEGREI ALLE 21.23 DI MAGNITUDO 3.7. SUI SOCIAL: «LUNGHISSIMA, HA TREMATO TUTTO»
Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 21.23 di stasera a Napoli. Come riporta l'Ingv, la scossa è stata di magnitudo 3.7 e si è verificata a 2.4 chilometri di profondità ai Campi Flegrei.
È stata interminabile, sembrava venir giù tutto. È stata lunga e intensa», si legge su X.
Tantissimi i commenti di chi, dopo la paura, ha cercato conforto sui social. Molte persone sono scese in strada, su Facebook anche alcune immagini di calcinacci sulle scale di un palazzo.
Pochi minuti prima, alle 21.16, si era già registrata una scossa da 1.3 di magnitudo.