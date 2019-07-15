NAPOLI: LANCIA LA FIGLIA DI 16 MESI DAL BALCONE E POI TENTA IL SUICIDIO BUTTANDOSI GIÙ. LA PICCOLA È MORTA, MENTRE L’UOMO È IN GRAVI CONDIZIONI
Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi tenta il suicidio, buttandosi giù subito dopo.La drammatica vicenda è avvenuta in un appartamento di via Cozzolino, a San Gennaro Vesuvi...
Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi tenta il suicidio, buttandosi giù subito dopo.
La drammatica vicenda è avvenuta in un appartamento di via Cozzolino, a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, nella mattinata di lunedì 15 luglio.
La piccola è morta sul colpo, mentre il padre, un trentacinquenne, è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.
Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto.
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo si trovava in casa con la moglie quando, con una scusa, avrebbe chiesto alla donna di allontanarsi e di andare in un’altra stanza.
Subito dopo sarebbe avvenuta la tragedia.
Sembrerebbe, inoltre, che i due fossero in procinto di separarsi.