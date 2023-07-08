NAPOLI, L’AUTO PER IL MATRIMONIO È UNA BIZZARRA CARROZZA: “SEMBRA UN CARRO FUNEBRE. LE IMMAGINI SONO VIRALI SUL WEB

A prima impressione c’è chi l’ha paragonata ad un carro funebre o ad una vettura che sembra uscita direttamente dal mondo delle favole e invece è realtà ed è una macchina nuziale. Forma stravagante al...

A prima impressione c’è chi l’ha paragonata ad un carro funebre o ad una vettura che sembra uscita direttamente dal mondo delle favole e invece è realtà ed è una macchina nuziale. Forma stravagante alquanto singolare, è stata fotografata sul lungomare di Napoli a Mergellina. Lo scatto pubblicato poi sui social è diventato subito virale. Linee curve e bombate che ricordano una carrozza ma in realtà è una vettura. La forma così alta è stata appositamente creata per consentire agli sposi di uscire in piedi dalla vettura.

L’immagine circola nel gruppo Facebook “Cittadinanza attiva in difesa di Napoli “Lucio Mauro”, pubblicata da un utente che parla di “trionfo del trash”.

La scocca è una Chrysler PT Cruiser che è stata appositamente modificate in un autovettura carrozza da utilizzare per i grandi eventi come ad esempio un matrimonio. Va molto di moda in Russia o nei territori orientali ma mai sino ad ora l’avevamo vista in Italia.

Il tetto è apribile per consentire agli sposi di uscire e salutare gli invitati. E gli interni sono curati nei minimi dettagli. Dai sedili in pelle al pavimento in vetro che si illumina, frigo bar e diverse webcam che riprendono tutto ciò che accade all’interno della vettura.

Non si sa quanto costi noleggiare una vettura del genere ma di certo per chi vuole fare colpo il successo è assicurato.

