NAPOLI: Risponde al telefono mentre fa la Tac

﻿Allo smartphone non si rinuncia mai, neanche se ci si sottopone a una Tac.

É quello che deve aver pensato la signora che oggi, in preda a forti emicranie, si è sottoposta con urgenza a Tac neuroradiologica nell'ospedale Cardarelli di Napoli.

La donna, eludendo le norme che impongono di non tenere con sé oggetti metallici durante l'esame, non ha rinunciato a usare il telefono, non è chiaro se per una dimenticanza o per dipendenza da cellulare.

Fatto sta che l'immagine radiografica davanti alla quale si sono trovati i medici, degna di una film di fantascienza, è di quelle che rimandano a figure mitologiche avveniristiche, a metà tra l'uomo e la macchina, una sorta di cyber-donna.

Si vede il cranio della donna con il telefono portato all'orecchio per rispondere a una chiamata.

Naturalmente esame sospeso e ramanzina per la signora indisciplinata che si è giustificata parlando di una semplice dimenticanza.

L'esame è stato poi ripetuto in condizioni regolari.

(ANSA)