NAPOLI, SEQUESTRATA PISTOLA-PORTACHIAVI: SPARA DUE COLPI CALIBRO 7.65 CON UN SOLO BOTTONE

Una pistola portachiavi, un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa.

Abbinate due cartucce, pronte ad essere esplose premendo i bottoni posizionati sul dorso. E' quanto hanno trovato i carabinieri sul comodino di un incensurato di Giugliano in Campania.

L'uomo è finito in manette per detenzione di armi clandestine. Nella sua abitazione di Villaricca (Napoli), i carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno trovato anche altro: 4 fucili da caccia, una pistola Walther e 57 cartucce di vario calibro.

L'uomo, 50 anni compiuti il mese scorso, è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.