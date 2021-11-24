NAPOLI: SEQUESTRATE 1.900 BICICLETTE ARRIVATE DALLA CINA CON COMPONENTI FALSI DEL VALORE DI UN MILIONE

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e ufficiali dell'Agenzia delle Dogane di Napoli hanno individuato, all'interno del porto, oltre 1900 biciclette con componenti di un noto grup...

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e ufficiali dell'Agenzia delle Dogane di Napoli hanno individuato, all'interno del porto, oltre 1900 biciclette con componenti di un noto gruppo industriale contraffatti.

In particolare sono stati sottoposti a controllo otto container provenienti dalla Cina che erano destinati a due società campane amministrate e partecipate al 100% dalla stessa persona fisica.

Ad attrarre l'attenzione dei finanzieri del II Gruppo e dei funzionari delle Dogane sono stati alcuni dettagli dei prodotti esaminati, come il peso e la qualità dei componenti, su cui erano apposte sigle evocative di un noto marchio industriale giapponese.

Interpellata la multinazionale titolare dei marchi, ha confermato che si trattava di una contraffazione in atto ai suoi danni, che avrebbe fruttato all'organizzatore della frode ricavi per oltre 1 milione di euro.

Le biciclette sono state sequestrate e il titolare, nonché amministratore delle due società, è stato denunciato per contraffazione alla Procura della Repubblica di Napoli.