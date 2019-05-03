NAPOLI, SPARATORIA TRA LA FOLLA: BIMBA DI 3 ANNI GRAVE, PREGIUDICATO IN FIN DI VITA

Terrore a Napoli dove unasparatoria poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli.Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una...

Terrore a Napoli dove unasparatoria poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, periferia orientale di Napoli.

Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una donna e una bambina.

L'uomo è stato colpito da sei proiettili ed è stato trasportato all' Ospedale "Loreto Mare". Tracce di sangue sono visibili sui tavolini di un bar, dove forse l'uomo è stato raggiunto dai colpi.

È ferita gravemente la bambina di tre anni rimasta coinvolta, insieme alla nonna, nella sparatoria. «Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore - ha detto all'Ansa il dg del Santobono, Anna Maria Minicucci - conficcandosi tra le costole».

La piccola - secondo i medici - non è in pericolo di vita e si sta procedendo a stabilizzarla, in attesa dell' intervento chirurgico.