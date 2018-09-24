NAPOLI: SPOSO SCAPPA CON I SOLDI DELLE BUSTE, MATRIMONIO FINISCE IN RISSA

Come riporta il sito lacittadisalerno.it:Voleva concedersi un'ultima "scappatella" prima del viaggio di nozze, così ha deciso di prendere i soldi regalati dagli invitati al matrimonio per finanziare l...

Come riporta il sito lacittadisalerno.it:

Voleva concedersi un'ultima "scappatella" prima del viaggio di nozze, così ha deciso di prendere i soldi regalati dagli invitati al matrimonio per finanziare la bravata. È successo in un ristorante a Trecase, in provincia di Napoli, dove lo sposo è stato scoperto proprio durante il banchetto di nozze. Il protagonista della vicenda, un militare di Roma, è stato beccato dai parenti della sposa, che non l'hanno presa bene.

La famiglia della donna, proveniente da Torre del Greco, una volta comprese le intenzioni dell'uomo ha reagito aggredendo l'autore della bravata. L'uomo è sparito per circa quattro ore durante il ricevimento e, al suo ritorno, è scoppiata la rissa con uno zio della sposa. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha immediatamente calmato gli animi. Per entrambi è scattata la denuncia, per lo sposo tre giorni di prognosi in ospedale.