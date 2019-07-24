NAPOLI: TORNA A CASA E SCOPRE MOGLIE CON L'AMANTE, COLTELLATE AD ENTRAMBI

Tradimento finisce nel sangue a Pianura (Napoli): nella notte un uomo ha accoltellato la moglie e un 33enne che si trovava in sua compagnia presso la loro abitazione. Secondo quanto riferisce la “free...

Tradimento finisce nel sangue a Pianura (Napoli): nella notte un uomo ha accoltellato la moglie e un 33enne che si trovava in sua compagnia presso la loro abitazione. Secondo quanto riferisce la “free press” Leggo, l’episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte in un appartamento di via Vicinale Pigniatiello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli, che hanno avviato le indagini del caso.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il marito è tornato a casa probabilmente prima di quanto si attendesse la donna, che nel frattempo si stava intrattenendo con il suo amante.

A quel punto la situazione è degenerata: il marito tradito si è accanito contro la moglie fedifraga e l’amante brandendo un coltello, colpito diverse volte anche alle spalle, probabilmente nel tentativo di fuggire.

Il 33enne è ora ricoverato con ferite in diverse parti del corpo all’ospedale San Paolo.

La donna, invece, è assistita presso il Cardarelli.