NAPOLI. VOTI BASSI ALLA FIGLIA, MAMMA ENTRA IN CLASSE E AGGREDISCE LA PROF
Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove, secondo quanto riferiscono il Mattino e Metropolis, la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola ed ha aggredito la docente di inglese accusata di aver dato un voto troppo basso alla figlia.
Il fatto al Liceo artistico Plinio Seniore.
L'aggressione nella succursale di via Virgilio, davanti agli altri studenti.
La donna, nella ricostruzione, ha afferrato per i capelli la docente e l'ha colpita con schiaffi al volto tra diversi insulti. L'intervento del personale della scuola ha evitato il peggio. Una presunta disparità di trattamento nei voti rispetto a quelli assegnati agli altri allievi alla base dell'aggressione.