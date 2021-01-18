NAS CATANIA: SCOPERTO UN FALSO DERMATOLOGO CHE IMPIANTAVA CAPELLI, SEQUESTRATI DUE CENTRI TRICOLOGICI

L’autotrapianto di bulbi piliferi era l’attività svolta da un sedicente dermatologo che i Carabinieri del NAS di Catania hanno scoperto e bloccato immediatamente. Infatti i militari del Nucleo, nel qu...

L’autotrapianto di bulbi piliferi era l’attività svolta da un sedicente dermatologo che i Carabinieri del NAS di Catania hanno scoperto e bloccato immediatamente. Infatti i militari del Nucleo, nel quadro delle attività a contrasto dell’abusivismo sanitario, sono riusciti a smascherare un 57enne nativo di Catania per aver esercitato abusivamente la professione di medico nel proprio centro tricologico. Nel corso di un’attività ispettiva sono stati rinvenute sofisticate apparecchiature elettromedicali per l’autotrapianto di bulbi piliferi, dispositivi medici vari, farmaci anestetici e disinfettanti, nonché numerose cartelle cliniche di pazienti che si erano rivolti al fantomatico professionista. Oltre che nel citato centro medico, il falso professionista prestava la propria opera anche in uno studio medico aperto in Catania e gestito in collaborazione con un medico di medicina generale, dotato di apparecchiatura al laser per la stimolazione dei bulbi piliferi. Le due strutture e le strumentazioni detenute illecitamente, sottoposte a sequestro preventivo, ammontano a circa 800mila euro mentre i farmaci sono pari a 10mila euro. Il falso professionista è stato deferito all’A.G. per esercizio abusivo della professione sanitaria.