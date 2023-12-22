NAS SEQUESTRANO 39 TONNELLATE DI DOLCI. A CATANIA SCOPERTI 2 TONNELLATE DI PISTACCHI INVASI DA PARASSITI

In vista delle imminenti festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tip...

In vista delle imminenti festività natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici. Questi dolci, che arricchiscono le tavole natalizie in tutto il paese, sono stati sottoposti a un’attenta verifica.

Gli accertamenti sono stati estesi a livello nazionale, coprendo tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio, sia a livello artigianale che industriale. Questa vasta operazione ha permesso di ispezionare circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità presso 382 strutture, pari al 38% degli obiettivi controllati.

Il risultato di queste ispezioni è stato significativo: sono state contestate oltre 585 violazioni penali ed amministrative, per un totale di oltre 423 mila euro di sanzioni pecuniarie. Ma il dato più impressionante riguarda il sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime.

Questi prodotti, detenuti in cattivo stato di conservazione o in locali con gravi carenze igienico strutturali, invasi da parassiti, privi di tracciabilità e oggetto di frode in commercio, sono stati immediatamente sequestrati. Tra gli interventi più rilevanti, il NAS di Bologna ha sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute.

Inoltre, sono stati sottratti al consumo oltre 500 tra panettoni, pandori e altri dolci natalizi tipici, anche regionali. Alcuni di questi erano di produzione industriale ma venivano commercializzati come artigianali, altri presentavano ingredienti diversi per qualità ed origine rispetto a quanto dichiarato in etichetta.

A seguito degli illeciti individuati, i NAS hanno deferito all’Autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività imprenditoriali per l’ipotesi di frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione. Inoltre, ulteriori 342 sono stati sanzionati per carenze dei laboratori di pasticceria e mancata applicazione della tracciabilità e delle procedure preventive di sicurezza alimentare.

Gli esiti ispettivi hanno portato all’emissione di 27 provvedimenti di chiusura / sospensione di attività di produzione e vendita, per un valore economico pari ad oltre 8 milioni di euro. Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire un Natale sicuro a tutti i cittadini.

Tra le situazioni più significative accertate dai NAS si evidenziano:

Nas Catania, (pdc 06-59944345)

Deferito il titolare di un laboratorio dolciario della provincia di Catania per l’impiego di materie prime e semilavorati congelati arbitrariamente ed in cattivo stato di conservazione, detenuti in ambienti con gravi carenze igienico-sanitarie, presenza di carcasse di insetti e di esalazioni nocive dovute al cattivo funzionamento dell’impianto fognario.

Sottoposta a sequestro l’intera attività produttiva comprensiva di 1.700 kg di prodotti finiti, ritenuti non idonei al consumo umano, per un valore complessivo di 530.000 euro.

Presso uno stabilimento alimentare della medesima provincia, sono stati rinvenuti, in fase di lavorazione, oltre 2 tonnellate di prodotti semilavorati di origine vegetale e pistacchio in guscio, di provenienza extracomunitaria, invasi da parassiti.

Nas Viterbo, (pdc 06-59944346)

Deferita per frode in commercio la titolare di un panificio della provincia di Viterbo per avere detenuto, per la successiva vendita al pubblico, panettoni di produzione industriale presentandoli, in etichetta, come artigianali. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati complessivi kg 70 di prodotti.

Nas Brescia, (pdc 06-59944317)

Presso una pasticceria della provincia di Bergamo, sono stati sequestrati 36 pandori rinvenuti esposti alla vendita come “artigianali – di produzione propria”, in realtà acquistati da altro produttore.

Nas Bologna, (pdc 06-59944329)

A seguito dell’ispezione eseguita presso uno stabilimento di lavorazione e confezionamento di materie prime dolciarie, in particolare frutta a guscio, della provincia di Ravenna, sono stati rinvenuti 24.000 kg di armelline sgusciate, di provenienza extra-UE, non conformi per la presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge, stoccate in promiscuità con altre materie prime idonee al consumo e senza indicazioni circa il divieto di impiego.

Nas Palermo, (pdc 06-59944333)

A seguito dei controlli effettuati presso 4 pasticcerie e 2 aziende di prodotti dolciari, dislocate tra le provincie di Trapani, Palermo ed Agrigento, sono stati sequestrati complessivamente 260 panettoni e 400 vasetti di crema di pistacchio/mandorle, privi di tracciabilità e con riferimento ad ingredienti a base di pistacchi, mandorle e agrumi di Sicilia, in realtà provenienti da altre regioni o dall’estero.

Nas Roma, (pdc 06-59947111)

Deferito in stato di libertà il legale responsabile di un bar-pasticceria della provincia di Roma per aver posto in vendita prodotti dolciari natalizi semifreddi (torte e cassate) di produzione industriale artatamente etichettate e dichiarate come prodotto gastronomico artigianale, al fine di trarre in inganno gli acquirenti ed ottenere un illecito profitto. Sequestrati 6 kg di semifreddi.

Nas Latina, (pdc 06-59944335)

Individuato, a Latina, un laboratorio di produzione dolciaria, attivato al piano terra di uno stabile di civile abitazione, apparentemente in stato di abbandono in quanto privo di insegna e con saracinesche chiuse. Il laboratorio, riscontrato dal NAS in piena attività, è stato immediatamente chiuso poiché interessato da gravissime carenze igienico strutturali.