Nasce l'associazione degli architetti Arkèpolis

Presidente è Angelo Perri

95047.it Il comunicato diffuso dalla neo associazione degli architetti:

Nasce a Paternò, l’associazione culturale ARKÈPOLIS, formata da architetti, design, e urbanisti che si riconoscono come attori della ri-costruzione e valorizzazione dei paesaggi culturali di questa terra: l’acropoli di Paternò, la città coltivata e costruita e la valle del Simeto. Il gruppo così costituito, vuole offrire alla comunità, un’opportunità di rilettura dei metabolismi urbani e dei processi che determinano le modificazioni strutturali e immateriali del sistema città, declinando in chiave contemporanea l’esperienza dei philosophes illuministi.

L’associazione desidera diventare un incubatore di idee e di confronti, attraverso la promozione di ricerche nel campo della: sociologia, antropologia, diritto, letteratura, architettura, arte, economia, archeologia, ecc. ecc. al fine di contribuire al dibattito democratico tra i tanti attori associativi.

In questo senso l’architettura è intesa come il luogo della convergenza e della contaminazione culturale nonchè strumento di valorizzazione dei paesaggi svelati.

L’associazione è aperta, liquida e porosa, ai contributi trasversali e multidisciplinari del territorio: istituzioni, enti, cittadini. Vuole sollecitare il mondo della scuola, del volontariato e del governo (urbano, metropolitano e regionale) ed essere cerniera tra le professioni, le università e l’imprenditoria.

Come l’araba fenice, risorge dalle ceneri di tante storie di impegno, di volontariato e di associazionismo per rigenerare il senso comune di cittadinanza attiva.