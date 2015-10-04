Nasce l’Fcd Paternò Calcio

Si parte dalla Terza Categoria: un progetto che prova a rilanciare i talenti calcistici della città. Con un pizzico di ambizione che non guasta mai

Partire dalla Terza Categoria. Lo scopo è quello di lanciare un progetto che possa dare lustro ai giovani talenti calcistici paternesi: un modo per non disperdere il patrimonio del pallone che a Paternò è sempre stato di un livello più che alto. Nasce, allora, l'Fcd Paternò Calcio. L'ambizione di creare qualcosa di stabile e duraturo c'è tutta ed a giudicare dai primissimi passi mossi dalla neo società, l'impressione è che chi si è tuffato in questo "sogno" ha le idee ben chiare. Certo, la realtà delle cose dice che occorre scontrarsi con situazioni contingenti come le strutture sportive tutt'altro che al top, i fondi economici che latitano, lo scetticismo di chi è lì pronto a giudicare ed a puntare il dito: ma è tutto rispedito al mittente perchè la nave è salpata e promette di prendere il largo con la giusta personalità. Dopo la scomparsa del Paternò 1908, la prima squadra della città (che milita nel campionato di Promozione) è quella del Real Città di Paternò: nel campionato Figc si aggiunge dunque anche l'Fcd Paternò in una Terza Categoria dove milita da anni anche il San Biagio (altra bella realtà cittadina).

Presidente dell’Fcd Paternò è Alfredo Scinà, vice è Angelo Ventura, tesoriere Toni Pesce, segretario Francesco Strano e tra i soci fondatori Carmelo Licciardello e Carmelo Camonita. Restare con le mani in mano a guardare e ad attendere che accadesse qualcosa non è mai stato nelle prerogative di chi una mano alla causa del Paternò calcio l’ha sempre data. Oggi, questo progetto rigorosamente a strisce rosse e azzurre dà la sensazione che un nuovo e suggestivo percorso è comunque cominciato: il campionato scatta a fine mese. In bocca al lupo.

La rosa dell’Fcd Paternò Calcio:

ALLENATORE: Turi Palumbo; Allenatore in seconda: Alfredo Ventura; Preparatore portieri: Giuseppe Messina

PORTIERI: Barbaro Ardizzone, Eugenio Timpanaro, Carmelo Camonita

DIFENSORI: Antonio Manco, Alessio Aquino, Rino Paternò, Peppe Ciotta, Piero Asero, Alberto Reitano

CENTROCAMPISTI: Nunzio Pecorino, Antonio Pecorino, Vito Gennaro, Luca Coppola, Davide Palazzo, Fabrizio Astuto, Antonio Scinà, Francesco Romano

ATTACCANTI: Salvatore Fiorello, Giorgio Daidone, Vincenzo Cavallaro, Giuseppe Peci, Giuseppe Zito, Federico Murabito, Dario Leone