Nasce "Paternò On": consiglio e giunta azzerino le loro indennità per cancellare l'Imu agricola

La sottoscrizione di alcune personalità della città (anche con ex consiglieri) che chiede di devolvere lo "stipendio" dei rappresentanti istituzionali

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Si è costituito nei giorni scorsi il Movimento Politico Cittadino denominato PATERNO’ ON. L’Associazione si propone di promuovere e gestire un movimento di opinione e attività tendenti allo sviluppo umano, economico e sociale della comunità paternese anche attraverso l'impegno nelle istituzioni comunali del suo territorio, nel quadro delle realtà provinciale, regionale e nazionale. Tale Movimento tende quindi a realizzare l’attività di natura sociale, culturale e politica rivolta alla generalità dei cittadini intrattenendo rapporti sulla base del reciproco riconoscimento, con partiti politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni ed enti istituzionali.

Obiettivo principale è quello di contrastare l’attuale mal governo cittadino invertendo lo stato di degrado in cui versa la nostra Paternò dovuto all’inefficienza amministrativa che ha di fatto spento le prospettive di crescita e di sviluppo della nostra città. Vogliamo per questo motivo mettere in campo le nostre energie, il nostro impegno, le nostre competenze ed il nostro entusiasmo, per accendere la speranza e la voglia di una città più forte , sicura, solida economicamente culturalmente guardando al futuro con una vera e nuova prospettiva di crescita e di riscatto. Vogliamo una Paterno’ FELICE.

Considerato che la nostra città attraversa un momento di grave disagio dovuto tanto alla crisi economico-sociale, quanto alla disoccupazione che assieme all’aumento della pressione fiscale determinano una situazione di reale povertà delle famiglie, maggiormente aggravato nella nostra Città, dalla pressione fiscale che ha raggiunto massimi livelli consentiti dalla legge, crediamo che sia necessario che il Consiglio Comunale si determini in maniera decisa e forte riducendo di fatto L’IMU SUI TERRENI AGRICOLI ED ALTRI FABBRICATI , TRAMITE L’AZZERAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL’INDENNITA' DI FUNZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE .

Il nostro auspicio e la nostra speranza è che tale appello possa avere seguito attraverso un atto di coraggio e di responsabilità, e che la nostra proposta possa essere condivisa dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale , per restituire alla politica la dovuta credibilità e la capacità di azioni concrete , la politica dei fatti".

Il Movimento Politico Cittadino Paternò On:

Rosanna Lauria, Salvo Malerba, Giuffrida Grazia, Vito Palumbo , Gianmarco Sinatra, Daniele Venora, Filippo Astone, Luigi Borzi, Giovanni Di Mauro, Turi Chisari, Grazia Cirino, Michele Russo, Pippo Palumbo, Filippo Ventura, Sabrina Gagliano, Ignazio La Delfa, Giuseppe Paladina, Gaetano Laudani, Lorenza Cirino, Giuseppe Sapienza, Consuelo Sinatra, Carmelo Terranova, Turi Gelardi, Totò Sinatra, Maria Platania.