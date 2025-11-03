Nasconde chili di droga nel frigorifero del garage: blitz a Catania, 57enne arrestato

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenz...

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato, impegnati quotidianamente nelle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso mirati servizi di pattugliamento del territorio, con l’ausilio decisivo delle unità cinofile antidroga.

In questo caso, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione di stupefacenti e sono stati effettuati sequestri di droga.

Giunti nei pressi di un garage, in via Selvosa, i cani-poliziotto “Maui” e “Ares” hanno cominciato a segnalare ai rispettivi conduttori la presenza di droga proprio all’interno del box. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno avviato le ricerche del proprietario, un catanese di 57 anni, che, nel giro di pochi minuti, è stato individuato nell’abitazione vicina in compagnia dell’anziana madre.

L’uomo aveva con sé le chiavi del box procedendo ad aprirlo. A quel punto i cani si sono immediatamente fiondati verso un frigorifero che è stato aperto dai poliziotti. All’interno dell’elettrodomestico era presente una grossa busta in plastica con 305 involucri di marijuana e 5 panetti contenenti hashish per un totale di 4,5 chili.

In genere, gli ovoli vengono trasportati dai corrieri della droga che li ingeriscono nel tentativo di impedirne il ritrovamento da parte delle forze di Polizia. Poi, una volta raggiunta la destinazione, gli ovuli di droga vengono espulsi per via rettale.

Tutta la droga è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre il 57enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, lo spacciatore è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.