NASCONDEVA 8 MILIONI DI EURO IN CONTANTI IN UN CAVEAU NASCOSTO DIETRO UN’ARMADIO: MAXI SEQUESTRO A UN MEDICO IN PROVINCIA DI NAPOLI

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rinvenuto, all'interno dell'abitazione di un medico, residente a Santa Maria la Carità e con l'attività professionale a Pompei, quasi 8 mil...

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rinvenuto, all'interno dell'abitazione di un medico, residente a Santa Maria la Carità e con l'attività professionale a Pompei, quasi 8 milioni di denaro contanti di cui il professionista, operante nel settore previdenziale, non è riuscito a giustificare la provenienza.

In particolare, i militari del Gruppo Torre Annunziata, in fase di apertura di verifica fiscale nei confronti del medico, mediante accesso domiciliare autorizzato dalla Procura della Repubblica oplontina, data la coincidenza del luogo di esercizio presso l'abitazione e visti gli indizi di evasione fiscale, hanno rinvenuto nell'ambito delle ricerche un caveau dietro l'armadio, all'interno del quale è stata scoperta l'ingente quantità di denaro in contanti, suddivisa per lo più in "mazzette" di 20, 50, 100 e 200 euro, e avvolte in buste riportanti scritte e annotazioni varie.

Sequestrata la somma di denaro contante, sproporzionata rispetto al reddito dichiarato dal medico e anomala sia per quantità sia per le modalità di conservazione, ma anche tutta la documentazione attinente alla sua attività professionale: concreti e specifici gli indizi del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e comunque del reato di ricettazione.