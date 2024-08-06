NASCONDEVA LA DROGA NEL THERMOS PER BAMBINI, ARRESTATO 40ENNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA

Altro duro colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, che hanno arrestato in flagranza un incensurato 40enne di Mott...

Altro duro colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, che hanno arrestato in flagranza un incensurato 40enne di Motta Sant’Anastasia (CT), responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo l’equipaggio della “Radiomobile”, intorno alle 17.00, durante un posto di controllo in via Catania del Comune di San Gregorio di Catania, ha scorto una Lancia Musa di colore bianco transitare, stranamente, a lentissima velocità, come se il conducente cercasse di non attirare la loro attenzione e quindi evitare un loro eventuale accertamento.

L’effetto, purtroppo per quest’ultimo, è stato totalmente opposto alle sue aspettative, tanto che i Carabinieri gli hanno subito imposto l’alt.

Sin dalle prime battute, a conferma dei loro sospetti, i militari dell’Arma hanno notato che l’uomo era palesemente nervoso tanto da balbettare nel rispondere alle loro semplici domande.

Chiaramente, è scattata quindi la perquisizione sia dell’uomo che dell’auto, durante la quale gli investigatori hanno immediatamente sentito un inteso ed inequivocabile odore di marijuana. Immediato il riscontro ad un primo controllo sul mezzo, infatti, sotto il sedile di guida, i Carabinieri hanno scovato un thermos per bambini contenente 37 dosi di marijuana singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio.

A questo punto il 40enne è stato condotto nella caserma sede della Compagnia di Gravina di Catania dove, una perquisizione più approfondita sul veico ha permesso di far trovare, agli investigatori, ben occultati in vari nascondigli opportunamente ricavati all’interno dell’abitacolo, ulteriori 25 dosi di hashish mentre, nelle tasche del malvivente, la somma di 400,00 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 40enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.