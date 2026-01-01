Nascondevano mezza tonnellata di "botti" nel bagagliaio: denunciati quattro messinesi a Catania

Oltre 500 chili di fuochi d’artificio sono stati intercettati dagli agenti della Polizia di Stato, destinati, con probabilità, ad essere utilizzati in occasione dei festeggiamenti per la fine dell’ann...

Oltre 500 chili di fuochi d’artificio sono stati intercettati dagli agenti della Polizia di Stato, destinati, con probabilità, ad essere utilizzati in occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno.

L’intervento congiunto dei poliziotti della squadra volanti e della squadra artificieri della Questura di Catania è avvenuto nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo per contrastare il fenomeno del trasporto e della detenzione abusiva di fuochi d’artificio.

Ancora una volta, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno scovato un vero e proprio carico di artifizi pirotecnici, ripartiti in più scatoloni, nascosti nel bagagliaio di tre auto, riconducibili a tre fratelli di 54, 52 e 49 anni, tutti di Messina. Con loro anche il figlio di uno dei tre soggetti, un giovane di 25 anni.

Il pattugliamento incessante di punti strategici e siti sensibili ha permesso di individuare il materiale esplodente, scongiurando in questo modo rischi concreti per l’incolumità degli stessi conducenti delle auto ma anche delle persone che, a vario titolo, inconsapevolmente, sarebbero potuti finire a contatto con gli artifizi sequestrati, trasportati in modo irregolare e senza alcuna autorizzazione. Da trasporto non accurato e da una custodia sconsiderata, questi prodotti possono alterarsi con imprevedibili conseguenze per gli ignari utilizzatori.

I quattro messinesi sono stati sorpresi in un luogo appartato della città, accanto alle loro auto in sosta. Alla vista della volante, hanno tentato di entrare in auto frettolosamente in modo da permettere ai conducenti di ingranare la marcia e dileguarsi tra le vie cittadine. L’atteggiamento sospetto, però, non è sfuggito ai poliziotti delle volanti, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio.

I quattro uomini sono stati fermati per essere sottoposti a controllo e, alla richiesta di chiarimenti, hanno cercato di approntare una giustificazione ritenuta poco credibile dai poliziotti. Uno di loro ha anche detto di avere fretta e che, insieme agli altri familiari, aveva la necessità di andare via nel più breve tempo possibile per fare rientro a casa. Questo comportamento ha ulteriormente rafforzato i dubbi dei poliziotti che, dopo aver proceduto all’identificazione dei quattro uomini, hanno ritenuto opportuno estendere gli accertamenti all’interno delle tre vetture.

Una volta aperto il bagagliaio delle vetture, i poliziotti hanno trovato una serie di scatoloni con un’etichetta chiaramente riconducibile a fuochi d’artificio.

Per questa ragione, è stata contattata la squadra artificieri che, giunta sul posto, ha confermato la presenza di diversi prodotti pirotecnici, per un totale di 500 chili. Quanto rinvenuto è stato recuperato dai poliziotti, specializzati nel maneggio di materiale esplodente, e trasportato in sicurezza in un luogo sicuro dove, vista la pericolosità dei fuochi sequestrati, sono stati distrutti, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’immediato intervento degli artificieri della Polizia di Stato ha scongiurato, anche in questo caso, un concreto pericolo per la collettività, considerato che nessuno dei quattro soggetti era in possesso di una specifica autorizzazione per detenere e trasportare un così ingente quantitativo di prodotti esplodenti. Infatti, per trasportare questa merce, è necessario avere in dotazione dei mezzi speciali, proprio per evitare incidenti anche a causa di esplosioni accidentali.

Al termine degli adempimenti di rito, i quattro uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.