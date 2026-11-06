Natale 2026, voli alle stelle per tornare in Sicilia: biglietti fino a 400

Rincari per studenti e lavoratori che vogliono trascorrere le feste in famiglia. Per volare da Milano a Catania servono almeno 342 euro, mentre da Torino si parte da 354 euro

SICILIA – Tornare a casa per le festività di Natale e Capodanno rischia di diventare un vero e proprio salasso per migliaia di siciliani che vivono, lavorano o studiano al Nord Italia. A lanciare l'allarme è il Codacons, che ha realizzato un primo studio sulle tariffe dei voli nazionali in vista delle festività di fine anno, evidenziando prezzi particolarmente elevati su numerose tratte.

In questi giorni, infatti, molti studenti e lavoratori stanno già acquistando i biglietti per raggiungere le proprie famiglie durante le vacanze natalizie, trovandosi davanti a costi tutt'altro che accessibili.

Voli per la Sicilia: prezzi già oltre i 300 euro

Secondo l'indagine del Codacons, ipotizzando una partenza il 23 o 24 dicembre 2026 e il ritorno il 6 gennaio 2027, alcune tratte nazionali presentano tariffe particolarmente elevate.

Tra i collegamenti più costosi figura il Milano-Trapani, con biglietti di andata e ritorno a partire da 383 euro.

Non va meglio per chi deve raggiungere Catania. Partendo da Torino, il costo minimo è di 354 euro, mentre per la tratta Milano-Catania servono almeno 342 euro.

Prezzi elevati anche da altri aeroporti del Nord: per volare da Verona, Bologna o Venezia verso Catania bisogna mettere in conto almeno 340 euro per un biglietto di andata e ritorno.

Anche raggiungere Palermo comporta una spesa importante: da Firenze i prezzi partono da 345 euro, mentre da Torino il costo minimo è di 342 euro.

Rincari anche sulle altre tratte nazionali

Il caro voli non riguarda soltanto la Sicilia. Secondo il Codacons, il collegamento Milano-Reggio Calabria raggiunge una tariffa minima di 427 euro per andata e ritorno, risultando tra i più costosi dell'indagine.

Da Torino, invece, per raggiungere Reggio Calabria si parte da 359 euro, mentre per Brindisi occorrono almeno 349 euro.

Natale in famiglia sempre più costoso

Una situazione che rischia di pesare soprattutto sulle tasche di studenti fuori sede e lavoratori che, dopo mesi lontani da casa, desiderano trascorrere le festività insieme ai propri familiari.

Le tariffe rilevate rappresentano i prezzi minimi individuati al momento dell'indagine e possono variare in base alla disponibilità dei posti e alla data di prenotazione.

Per molti siciliani, dunque, il viaggio di ritorno a casa per Natale si annuncia già particolarmente costoso, con cifre che possono incidere in maniera significativa sul bilancio familiare.