NATALE: BAMBIN GESÙ NERO DURANTE MESSA IN CATTEDRALE PALERMO

Una messa di Natale nel segno dell'accoglienza ai migranti quella celebrata a mezzanotte dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Un Bambino Gesù nero è stato deposto sull'altare della cattedrale della città, dove si trovano anche le spoglie di don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio ucciso dalla mafia e proclamato beato.

Un'iniziativa fortemente voluta dal presule, da sempre in prima linea nella difesa dei migranti e delle persone più deboli.

La scena della Natività è stata riproposta a conclusione di una processione in cattedrale. Dal corridoio centrale, procedendo verso l'altare, si è fatto avanti una piccolo corteo formato da otto bambini vestiti di bianco e di blu, sei italiani e due stranieri, che portavano candele e composizioni floreali.

Dietro di loro un italiano e una donna di colore hanno portato la statuetta di Gesù di carnagione nera.

