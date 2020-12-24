NATALE, GIGA GRATIS A TUTTI PER FARSI GLI AUGURI
Traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre, è questo il "regalo di Natale" da parte dei principali operatori telefonici sul m...
Traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre, è questo il "regalo di Natale" da parte dei principali operatori telefonici sul mercato Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad. Una risposta unanime alla proposta della Ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. "In considerazione delle restrizioni nella circolazione dovute alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19 e alle difficoltà economiche determinate dalla pandemia, rivolgo un appello alle compagnie telefoniche e del settore digitale affinché agevolino l'uso di canali digitali di comunicazione durante la serata della vigilia e almeno parte della giornata di Natale: se possibile lo rendessero gratuito", ha espresso Pisano. Detto, fatto. L'opportunità accolta consentirà a milioni di utenti di condividere momenti felici anche a distanza. Familiari, amici, persone care con le quali si hanno legami affettivi potranno essere raggiunti gratis grazie a collegamenti digitali veicolati da smartphone e altri device. Un modo per alleviare le pene di questo anno così difficile e fortemente condizionato dalla lotta alla pandemia da coronavirus. Nel dettaglio della disponibilità offerta ai clienti
Questi i dettagli, operatore per operatore:
- TIM e VODAFONE: a partire dalle 18:00 del 24 dicembre offriranno 30 ore di connessione gratuita. Fino a tutto il 25 dicembre, quindi, i Giga saranno gratis sia su TIM che su Vodafone. Gli utenti non dovranno far nulla per avere i Giga gratis: semplicemente a partire dalle 18:00 del 24 dicembre il consumo dati non verrà conteggiato fino alle 23:59 del 25 dicembre.
- WIND 24 ore di traffico in regalo a partire dalle 00:00 del 25 dicembre, ma niente Giga gratis nel pomeriggio della vigilia di Natale. Anche nel caso di Wind Tre il regalo è automatico e l’utente non dovrà far nulla per ottenere i Giga gratuiti.
- COOPVOCE. In questo caso non ci sono Giga gratis illimitati, ma un regalo di 25 Giga in totale che si possono sfruttare nel lungo periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio.
- ILIAD ha deciso di attivare gratuitamente ad alcuni suoi già clienti una promozione aggiuntiva di Giga illimitati di traffico internet mobile in 4G dalle 18:00 del 24 dicembre alle 23:59 del 25 dicembre 2020. La promozione si attiverà in automatico, senza costi aggiuntivi, a tutti i clienti iliad che si trovano nel territorio nazionale e che hanno sottoscritto l’offerta Voce a 4,99 euro al mese. I clienti iliad coinvolti saranno contattati tramite SMS