NATALE, GIGA GRATIS A TUTTI PER FARSI GLI AUGURI

Traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre, è questo il "regalo di Natale" da parte dei principali operatori telefonici sul mercato Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad. Una risposta unanime alla proposta della Ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. "In considerazione delle restrizioni nella circolazione dovute alla necessità di contrastare la diffusione del Covid-19 e alle difficoltà economiche determinate dalla pandemia, rivolgo un appello alle compagnie telefoniche e del settore digitale affinché agevolino l'uso di canali digitali di comunicazione durante la serata della vigilia e almeno parte della giornata di Natale: se possibile lo rendessero gratuito", ha espresso Pisano. Detto, fatto. L'opportunità accolta consentirà a milioni di utenti di condividere momenti felici anche a distanza. Familiari, amici, persone care con le quali si hanno legami affettivi potranno essere raggiunti gratis grazie a collegamenti digitali veicolati da smartphone e altri device. Un modo per alleviare le pene di questo anno così difficile e fortemente condizionato dalla lotta alla pandemia da coronavirus. Nel dettaglio della disponibilità offerta ai clienti

Questi i dettagli, operatore per operatore: