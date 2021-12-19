NATALE GIUNTA, LO CHEF CADE IN UNA BUCA CON IL MONOPATTINO A PALERMO: «NASO ROTTO E TRAUMI OVUNQUE»

Brutta avventura per il noto chef della prova del Cuoco, Natale Giunta.Era a bordo del monopattino quando è finito in una buca formatisi in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione...

Brutta avventura per il noto chef della prova del Cuoco, Natale Giunta.

Era a bordo del monopattino quando è finito in una buca formatisi in strada attorno a un tombino per la mancanza di manutenzione negli anni e per le piogge di queste ultime settimane.

L'incidente è successo in piazza Don Sturzo, a pochi passi dalla centrale piazza Politeama, il cosiddetto salotto di Palermo. Il ristoratore è caduto a terra sbattendo violentemente la faccia, provocandosi diverse lesioni al naso e su tutto il corpo.

E' stato operato d'urgenza per ricomporre la frattura e sono stati necessari diversi punti di sutura. Lo stesso chef racconta social la sua brutta avventura. " Una città che invita i propri cittadini al green, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro. Grazie per come gestite le strada, le buche.

Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie al Comune di Palermo. Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi.

Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato". (ANSA).