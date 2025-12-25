Natale in corsia a Catania: Carabinieri e Polizia di Stato accanto ai bambini ricoverati

Un Natale diverso, lontano dalle proprie case, ma illuminato da gesti di profonda umanità. È quello vissuto dai piccoli pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Ca...

Un Natale diverso, lontano dalle proprie case, ma illuminato da gesti di profonda umanità. È quello vissuto dai piccoli pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Catania, grazie alla vicinanza concreta dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che nei giorni delle festività hanno scelto di portare sorrisi, doni e conforto tra le corsie ospedaliere.

Due iniziative distinte ma unite da un unico messaggio: nessun bambino deve sentirsi solo, soprattutto a Natale.

I Carabinieri in Pediatria: doni, sorrisi e l’arrivo di Babbo Natale

Un gesto di profonda vicinanza ha coinvolto le corsie pediatriche del Policlinico, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fatto visita ai bambini ricoverati che trascorreranno il Natale in ospedale.

Alla presenza del Direttore Medico di Presidio Prof. Paolo Adorno, del Responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria Prof. Martino Ruggieri, della Dirigente dell’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica Dott.ssa Carmela Arena, oltre al personale medico e infermieristico, i militari dell’Arma hanno incontrato 20 piccoli pazienti attualmente in cura.

Presenti anche le Dott.sse Thea Giacobbe e Anna Orofino, dell’Unità di Comunicazione Istituzionale e Umanizzazione, che hanno contribuito a rendere l’iniziativa un momento di autentica condivisione, con particolare attenzione alla dimensione emotiva della cura.

I Carabinieri hanno portato doni ai bambini, regalando sorrisi e stupore. Per i più piccoli, la sorpresa più grande è stata l’arrivo di Babbo Natale, che per qualche istante ha trasformato le stanze di degenza in un luogo di festa, magia e speranza, alleggerendo il peso della malattia e restituendo il calore autentico del Natale anche alle famiglie.

La carovana solidale della Polizia di Stato per l’Oncoematologia Pediatrica

Un’altra toccante iniziativa si è svolta nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, dove una speciale carovana natalizia della Polizia di Stato, scortata dalle moto-volanti, ha portato doni ai piccoli pazienti.

Nel giorno della vigilia di Natale, i poliziotti della Questura di Catania e il Moto Club della Polizia di Stato hanno raggiunto l’ospedale dopo un corteo che si è snodato tra le vie cittadine. I regali, raccolti grazie alla generosità di alcune attività private che da anni collaborano con il Moto Club, sono stati consegnati direttamente ai bambini ricoverati.

All’incontro ha partecipato anche il Questore di Catania, accolto dal Direttore Sanitario Dr. Antonio Lazzara, dal Direttore di Presidio Dr. Paolo Adorno e dal Dirigente Medico Prof. Andrea Di Cataldo, insieme ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari del reparto.

I poliziotti hanno percorso i corridoi donando anche gadget della Polizia di Stato, suscitando emozione ed entusiasmo tra i piccoli pazienti, sorpresi e felici per una visita così speciale.

Un Natale di umanità e vicinanza

Le due iniziative rappresentano un segnale forte e delicato allo stesso tempo: le istituzioni sanno essere presenti non solo con il ruolo, ma con il cuore. Un Natale vissuto tra le mura dell’ospedale, ma reso più luminoso dalla solidarietà, dalla prossimità e dall’abbraccio simbolico dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Perché, soprattutto nei giorni di festa, nessun bambino è solo.