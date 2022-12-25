NATALE, IN SICILIA SPLENDE IL SOLE E C'È ANCHE CHI FESTEGGIA CON UN TUFFO AL MARE

Natale all'insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia.A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi.C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Pa...

Natale all'insegna del sole e di temperature primaverili in tutta la Sicilia.

A Siracusa e Trapani si toccano i 21 gradi.

C'è chi ha approfittato della giornata favorevole per fare un tuffo al mare a Palermo, come a Catania e in diverse località dell'Isola. Passeggiate nei parchi, nelle riserve naturali e lungo i litorali delle spiagge prima del tradizionale pranzo di Natale in famiglia o nei ristoranti soprattutto nelle zone balneari e in montagna.

Tanti i turisti giunti nell'Isola per le vacanze natalizie che si stanno godendo il clima favorevole visitando monumenti e città.

In questo fine settimana natalizio nell’area mediterranea e sull'Italia è protagonista l’alta pressione sub-tropicale, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali. L’attuale tendenza mostra la persistenza sull'Italia dell’alta pressione anche nei giorni successivi al periodo natalizio.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, l’Anticiclone di Natale sarà non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa. E dopo Natale, aggiunge Sanò, l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull'Italia, almeno fino al 29 dicembre: per San Silvestro emerge invece uno scenario diverso con imodelli meteorologici che indicano la possibilità di un ciclone di San Silvestro sull'Italia con forte maltempo da Nord a Sud.