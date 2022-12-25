NATALE TRAGICO. GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA MARSALA-MAZARA, CI SONO DUE MORTI

È di due morti il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese.Da una prima ri...

Da una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, una si è capovolta.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori.

Non sono ancora note le generalità delle vittime, nè la dinamica dell'incidente.