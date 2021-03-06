NAVE ‘GALLEGGIA’ SOPRA L’ORIZZONTE, LA FOTO FA IL GIRO DEL WEB

“Una nave che vola!”: ma in realtà, la fotografia divenuta virale è la conseguenza di una rara illusione ottica che un fortunato fotografo ha catturato al largo delle coste dell’Inghilterra. L’autore...

“Una nave che vola!”: ma in realtà, la fotografia divenuta virale è la conseguenza di una rara illusione ottica che un fortunato fotografo ha catturato al largo delle coste dell’Inghilterra. L’autore della foto, è David Morris, era vicino a Falmouth, in Cornovaglia, quando è riuscito a cogliere l’attimo e a fotografare la “nave volante”. Lo scatto è stato ripreso dalla BBC e sta facendo il giro del mondo.

Il meteorologo della BBC David Braine ha detto che il “miraggio superiore” è avvenuto a causa di “condizioni atmosferiche speciali che piegano la luce. Illusioni di questo tipo sarebbero comuni nell’Artico, ma può aaccadere “molto raramente” nel Regno Unito durante l’inverno.

Il signor Morris ha detto di essere “sbalordito”. Ha catturato la foto mentre guardava il mare dalla frazione di Gillan: “I miraggi superiori si verificano a causa della condizione meteorologica nota come inversione di temperatura, dove l’aria fredda si trova vicino al mare con aria più calda sopra di esso”.

“Poiché l’aria fredda è più densa dell’aria calda, piega la luce verso gli occhi di qualcuno in piedi a terra o sulla costa, cambiando l’aspetto di un oggetto distante”.