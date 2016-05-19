Nazionali Itka: quattro paternesi in finale
Nella disciplina delle arti marziali obiettivo raggiunto per Gabriele Cozzetto, Pierangelo Bonaventura, Francesca Santoro e Federica Tumminello
Gabriele Cozzetto - categoria juniores -74 kg oro
Pierangelo Bonaventura - categoria juniores -79 kg oro
Francesca Santoro - categoria seniores -60 kg argento
Federica Tumminello - categoria seniores -65 kg argento
I quattro atleti hanno ottenuto a pieno titolo il diritto a partecipare alla finale dei campionati italiani che si svolgerà alla Rimini Wellness il 4 e 5 giugno.