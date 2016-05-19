95047

Nazionali Itka: quattro paternesi in finale

Nella disciplina delle arti marziali obiettivo raggiunto per Gabriele Cozzetto, Pierangelo Bonaventura, Francesca Santoro e Federica Tumminello

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2016 10:44
Nazionali Itka: quattro paternesi in finale -
Sport
Condividi

IMG_4291-e1463647753806-632x843.jpg
IMG_4291-e1463647753806-632x843.jpg
95047.it Si è svolta al Palagiovino di Catanzaro, l'ultima tappa del Girone sud di Itka, che ha visto i quattro atleti paternesi combattere per il podio e la qualificazione alle Nazionali. Traguardo raggiunto per:
Gabriele Cozzetto - categoria juniores  -74 kg oro
Pierangelo Bonaventura - categoria juniores  -79 kg oro
Francesca Santoro - categoria seniores  -60 kg argento
Federica Tumminello - categoria seniores  -65 kg argento

I quattro atleti hanno ottenuto  a pieno titolo il diritto a partecipare alla finale dei campionati italiani che si svolgerà alla Rimini Wellness il 4 e 5 giugno.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047