Incidente in tangenziale tra Misterbianco e San Giorgio, uscita obbligatoria a Misterbianco.
A cura di Redazione
19 marzo 2018 07:36
Grave incidente in Tangenziale questa mattina intorno alle 6, nell sinistro sono coinvolti dei mezzi pesanti. Un camion si sarebbe ribaltato.
Tratto chiuso ,per perdita di carico nel tratto compreso tra Svincolo Misterbianco - SS121 Catanese (Km. 10) e Svincolo S.Giorgio (Km. 12,6) in direzione Svincolo Simeto - SS114 al km 12, uscita obbligatoria a Misterbianco.
Non si conoscono ancora la dinamica dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte.
IN AGGIORNAMENTO