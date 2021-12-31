AGGIORNAMENTO E' Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale, la vittima dell'incidente stradale questa mattina sull'autostrada Catania- Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli.Tre le persone...

AGGIORNAMENTO

E' Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale, la vittima dell'incidente stradale questa mattina sull'autostrada Catania- Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli.

Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all'interno delle auto coinvolte nell'incidente.

Quattro le autovetture che hanno creato il maxi tamponamento anche se in realtà sono in totale otto i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa. Nel violento impatto Amoruso è stato sbalzato fuori dall'auto, che non è precipitata come era stato reso noto in un primo momento, ed è finito nelle campagne sotto il viadotto. Scena drammatica si è presentata ai vigili del fuoco con due auto accartocciate.

Inutile l'intervento dell'elisoccorso. La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e regolare il traffico, inizialmente bloccato da Lentini ad Augusta.

INCIDENTE SULLA CATANIA-SIRACUSA, SBALZA FUORI DA AUTO E PRECIPITA DAL VIADOTTO. MUORE 50ENNE DI ACIREALE 1/3 Successivo »

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi, 31 Dicembre 2021 sull’autostrada “Catania-Siracusa”.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero 6 le vetture coinvolte nell’incidente le cui cause sono ancora tutte al vaglio della Polizia Stradale.

Lo scontro tra le vetture è avvenuto in prossimità di Melilli e secondo quanto si apprende una vettura a causa del violento impatto una vettura è precipitata dal viadotto Veneziano.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Al momento non si conoscano la gravita delle ferite riportate dalle persone.

Il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 20,100, all’altezza di Melilli (Siracusa). Sul posto, oltre all’elisoccorso, presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.